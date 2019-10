Watchmen, quel dettaglio blu che ha scioccato i fan nel secondo episodio

Il secondo episodio della serie HBO Watchmen, intitolato Martial Feats of Comanche Horsemanship, è stato emozionante per il pubblico. Tra i vari momenti controversi, uno in particolare ha provocato discussioni sui social media, con reazioni che vanno tra lo scioccato e l'esilarante.

L'episodio, che mostrava tra l'altro una svolta personale per Angela / Sister Night (Regina King) e approfondiva il mistero sulla morte di Judd Crawford (Don Johnson), dedica ampio spazio anche al Doctor Manhattan. Ed è un dettaglio anatomico che, come era prevedibile, ha suscitato il maggior numero di reazioni.

In una scena il personaggio di Jeremy Irons mette in scena insieme a Mr Phillips e Ms Crookshanks un'opera teatrale che ha scritto, dedicata alla trasformazione di Jon Osterman in Doctor Manhattan dopo un esperimento di fisica nucleare fallito nel 1959. Mr Phillips, che interpreta Jon, entra così nel generatore, e pochi istanti dopo viene fuori un uomo dipinto di blu, che indossa una maschera da scherma e... nient'altro. Proprio come il vero Doctor Manhattan, infatti, è completamente nudo.

La scena in sé non dovrebbe essere così scioccante, visto che nei fumetti il Doctor Manhattan ritiene inutili i vestiti, ma per il pubblico è stata comunque una sorpresa, molto commentata.

@shwaabz per esempio ha scritto: "Ero preoccupato di non vedere un pene blu oggi ma l'episodio di stasera di Watchmen me lo ha permesso."

@VTDChoises ha aggiunto: "Era proprio un grosso pene blu ciò che ho appena visto nel secondo episodio di Watchemen su HBO."

Secondo @torislatton, "è la prima volta che HBO decide di mostrare un pene prima di un seno in una serie tv."

Il secondo episodio di Watchmen ha svelato anche perché la polizia indossa le maschere.