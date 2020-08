Watchmen: l'eccentrico Lube Man finalmente smascherato nel nuovo video

Ce lo siamo domandato tutti: chi si cela dietro la maschera dell'eccentrico Lube Man, unico tra i guardiani mascherati ripensati da Damon Lindelof per la sua Watchmen di cui non si è scoperto l'alter-ego nella serie? Ebbene, una nuova video intervista di Rolling Stone ha finalmente risposto al grande quesito.

Lube Man è questo vigilante mascherato che indossa una tutina grigia molto attillata e ha un cinturone pieno di bottigliette d'olio, che si spruzza addosso per lubrificarsi (da qui il nome) e sfuggire a inseguitori o nemici troppo forti infilandosi in tombini, vicoli troppo stretti e quant'altro. Appare per pochissimi minuti e poi scompare senza più lasciare tracce, ma alla fine la sua identità è stata rivelata.



Si tratta dell'Agente Dale Petey interpretato da Dustin Ingram, l'assistente di Spetto di Seta II ormai divenuta Agente del FBI Laurie Blake (Jean Smart). Se siete tra coloro che hanno seguito assiduamente il Peteypedia di HBO, allora saprete che in molti hanno lanciato ipotesi verso questa direzione, che però adesso è ufficializzata, dato che Dustin Ingram è apparso vestito da Lube Man nell'intervista di Rolling Stone, per poi smascherarsi e rivelare la verità.



Cliccate sul seguente link e andate al minuto 24:50 del video per vederlo.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Watchmen e allo speciale dedicato alla visione della società moderna di Damon Lindelof.