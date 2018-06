Watchmen: ecco le prime foto dal set della serie tv di Damon Lindelof!

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Watchmen, nuova serie tv HBO creata da Damon Lindelof e ispirata alla graphic novel del 1986 scritta da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons.

La conferma arriva da alcune foto dal set trapelate online qualche ora fa: nelle immagini si può vedere l'attore Don Johnson indossare una divisa da ufficiale di polizia nel contesto di quello che sembra essere il set di una scena del crimine.

Qualche giorno fa vi avevamo comunicato che Johnson (Miami Vice, Django Unchained, Cell Block 99 - Nessuno Può Fermarmi) si era unito al cast della serie tv insieme a Tim Blake Nelson (Minority Report, Syriana, The Homesman), e dopo le recenti dichiarazioni di Damon Lindelof sembra che HBO sia ormai pronta a svelare definitivamente il progetto, di cui ancora si conoscono ben pochi dettagli.

Sappiamo che la serie tv non sarà un adattamento del seminale fumetto DC Comics, né tanto meno un remake del film del 2009 diretto da Zack Snyder. Come specificato dal creatore di Lost e The Leftovers Damon Lindelof, Watchmen di HBO racconterà una storia originale, con personaggi completamente inediti che agiscono nel contesto del cupissimo mondo creato da Alan Moore.

In questo senso, è interessante notare come il personaggio di Johnson che appare nelle foto trapelate non corrisponda a nessuno di quelli di cui si parlava nelle descrizioni dei personaggi comunicate da HBO qualche settimana fa. L'unica descrizione che si avvicina è quella di Old Man, "un ex poliziotto che mantiene la sua autorità nonostante l'età avanzata". Che la scena mostrata nelle foto sia una sequenza flashback ambientata negli anni in cui tale Old Man era ancora in servizio?

Vi ricordiamo che il pilot di Watchmen sarà diretto da Nicole Kassell e arriverà nel corso del 2019.