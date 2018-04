Watchmen: emergono le descrizioni dei personaggi che potrebbero comparire nel pilot

Sin dal suo annuncio ufficiale, l'adattamento televisivo di Watchmen è divenuto uno dei progetti più attesi degli ultimi anni, complice l'importanza della graphic novel di Alan Moore. In data odierna, grazie ad alcune casting call pubblicate in rete, possiamo farci un'idea dei personaggi che potrebbero debuttare nel pilot dello show.

Pochi giorni fa vi avevamo riportato di come Damon Lindelof, co-creatore di Lost, non avesse intenzione di seguire in maniera diretta il fumetto e le descrizioni emerse sembrerebbero confermare le sue dichiarazioni, almeno per quanto riguarda l'inizio della serie. Eccole, qui di seguito:

Angela Abraham: Poliziotta afroamericana. Indipendente ed intelligente, ma anche molto realista. Sposata con Cal, hanno una figlia, e Angela è estremamente protettiva nei loro confronti.

Cal Abraham: marito di Angela, afroamericano. Anche se possa sembrare il padrone di casa, oltre che un marito e padre amorevole, è altrettanto chiaro che il suo passato racconta qualcosa di totalmente diverso.

Panda: Poliziotto da ufficio, cinico e duro, mette il lavoro davanti a tutto. Non ha molti amici e tiene a debita distanza gli altri.

Red Scare: Poliziotto dall’abbigliamento elegante e simile a quello di un mafioso, dotato di un accento russo.

Jane Crawford: moglie del capo della polizia, Judd, è una veterinaria molto più in gamba di quanto il suo aspetto lasci intendere.

Looking Glass: Poliziotto di bell'aspetto e nativo dell'Oklaoma. Specializzato negli interrogatori, ma potrebbe nascondere un lato sociopatico.

Pirate Jenny: una poliziotta androgina e bisessuale, oltre che profondamente anarchica

Old Man: un ex poliziotto che mantiene ancora la sua autorità nonostante l'età avanzata.

Come i fan ben sapranno, in Watchmen un gruppo di poliziotti indice nel 1977 uno sciopero generale per protestare contro l'arrivo dei vigilanti mascherati, rei di aver rubato loro il lavoro, ed è molto probabile che il pilot possa concentrarsi su quest'episodio. L'altra ipotesi, invece, è che queste descrizioni facciano riferimento ai Watchmen o ai Minutemen, e siano fittizie proprio per mantenere un alone di mistero attorno alle riprese della serie.

Lo show verrà trasmesso su HBO, ma al momento non si hanno ancora notizie sulla possibile data di uscita. Vi terremo aggiornati in caso di sviluppi futuri.