Watchmen: ecco l'esilarante reazione di Damon Lindelof sulla prossima missione della NASA

Damon Lindelof è ben noto per aver creato e prodotto alcune tra le serie televisive più famose e apprezzate, che vanno da LOST a The Leftovers, ma lo spettacolo più recente con cui ha conquistato il pubblico è stato Watchmen della HBO, la serie limitata che è stata in grado di aggiudicarsi ben 11 Emmy.

Lo spettacolo funge da prequel del famoso fumetto di Alan Moore, e uno degli eventi che ha maggiormente catalizzato l'attenzione è stata la caduta improvvisa di un calamaro gigante sul centro di New York City il 2 novembre 1985, evento tanto bizzarro quando tragico che ha causato la morte di milioni di persone.

Recentemente, è stato annunciato che la NASA avrebbe inviato un calamaro alla Stazione Spaziale Internazionale e naturalmente, non è mancata l'esilarante reazione di Lindelof a questo curioso annuncio. Lo sceneggiatore ha infatti chiesto all'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale di non far partire questa curiosa missione per il bene dell'umanità come potete vedere dal post in calce alla notizia.

Lindeof ha già più volte chiarito che Watchmen non avrà una stagione 2, a suo avviso infatti la serie è nata per essere un prodotto limitato e prolungarla con nuovi episodi le farebbe perdere il senso di quanto fin qui raccontato. Magari sarà proprio la realtà con questa missione a fornire nuovi spunti, chi può dirlo?