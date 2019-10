Watchmen: i fan sostengono una teoria sul personaggio di Jeremy Irons

Soltanto due episodi di Watchmen sono andati in onda ma i fan stanno già parlando di alcuni dubbi riguardanti la trama dello show e alcuni personaggi mostrati in questi primi due atti della serie. Uno dei quesiti amletici che attanagliano i fan riguarda il personaggio di Jeremy Irons, intorno al quale si è sviluppata una teoria particolare.

Il personaggio è accreditato come Lord of Country Manor ma molti fan sostengono che si tratti di Adrian Veidt, alias Ozymandias, profilo chiave all'interno della serie originale di fumetti, creata da Alan Moore e Dave Gibbons.

Esiste una teoria dei fan che sostiene che dietro al personaggio di Irons si nasconda il Dottor Manhattan, ora sotto mentite spoglie.

Su Reddit si è parlato proprio di questo e un fan ha suggerito che, sebbene il personaggio di Irons abbia tutti i tratti distintivi che ci si potrebbe aspettare da Veidt, in realtà si tratti proprio del Dottor Manhattan.



Le prove sono piuttosto interessanti: innanzitutto sostiene che il Dottor Manhattan si trova su Marte e inoltre ha fatto di tutto per affermare ciò che quest'ultimo può fare e non fare.

In un episodio, Will Reeves afferma che il Dottor Manhattan può cambiare il suo aspetto per sembrare un essere umano normale. Un particolare contestato da Angela.

Ma la prova principale riguarda l'orologio da tasca di Phillips. Prima di diventare il Dottor Manhattan egli era Jon Osterman e Jon Osterman era figlio di un orologiaio...

Per il resto, le speculazioni - tra cui l'identità dell'uomo sulla sedia a rotelle - ora dovranno trovare una conferma nei prossimi episodi. Tom Mison nel frattempo ha raccontato la verità su una controversa scena della serie.