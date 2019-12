Watchmen, una featurette HBO svela l'imponente lavoro in computer grafica

La prima (e forse unica) serie di Watchmen si è conclusa domenica scorsa su HBO (in Italia è andata in onda su Sky Atlantic) ed è stata accolta come una degna erede del fumetto e del film. All'inizio della settimana la stessa HBO ha pubblicato sul suo canale YouTube una featurette del making of della serie.

Il video, della durata di circa tre minuti, svela tutta la portata del lavoro del team degli effetti visivi, mostrando in pochi fotogrammi le varie fasi del lavoro in computer grafica, dalla prima inquadratura fino al risultato finale visto sullo schermo.

Ecco quindi come sono stati realizzati incendi, esplosioni, attacchi di calamari giganti: tutti i sorprendenti effetti visivi di Watchmen, definiti "un miracolo di termodinamica", sono esplorati nel suggestivo filmato. Non mancano poi le riprese di Doctor Manhattan e gli scenari lunari.

La featurette è stata molto apprezzata dai fan della serie tv, che hanno infatti lasciato alcuni entusiastici commenti.

"Scusate HBO, si può avere una versione di dieci ore di questa featurette per favore?" ha chiesto Akbar Khalid.

"Wow, il team VFX dovrebbe ottenere un premio per questo. Sembra tutto così reale. Non riesco a credere a quanti set e location fossero in Computer Grafica. Sembra incredibile" ha aggiunto djcprod.

"Una delle migliori serie TV di quest'anno. Sono combattuto se desiderare una seconda stagione o no. Il modo in cui il finale è terminato era già perfetto" è il commento di Marvellous Meh.

Attualmente non ci sono progetti su una seconda stagione di Watchmen, anche se la protagonista Regina King tornerebbe a determinate condizioni. L'attrice ha anche recentemente commentato l'emozionante scena finale di Watchmen.