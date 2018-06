Watchmen: le foto dal set rivelano il personaggio di Regina King!

Sono ufficialmente iniziate le riprese del pilot della serie tv di HBO creata da Damon Lindelof e basata sull'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons.

E se giusto un paio di giorni fa vi mostravamo le prime foto dal set, che ritraevano il misterioso personaggio di Don Johnson, ecco spuntare in rete altre immagini, questa volta dedicate all'attrice due volte vincitrice del premio Emmy Regina King (The Leftovers, Boyz in the Hood, American Crime).

Dalle foto, che trovate in calce alla notizia, è davvero difficile contestualizzare la scena e ciò che sta succedendo: possiamo vedere il personaggio della King in abiti civili, e la donna sembrerebbe impegnata a smistare il traffico accumulatosi su un ponte. Stando alle descrizioni dei personaggi trapelate online qualche settimana fa, la donna impersonata da Regina King dovrebbe essere Angela Abraham, "poliziotta afroamericana indipendente ed intelligente, ma anche molto realista; sposata con Cal, hanno una figlia, e Angela è estremamente protettiva nei loro confronti".

Come spiegato da Damon Lindelof in una lettera aperta ai fan, la serie tv non sarà un adattamento della graphic novel originale né un remake del lungometraggio del 2009 diretto da Zack Snyder, ma una racconterà una storia autonoma con personaggi inediti ambientata nel contesto del mondo creato da Alan Moore.