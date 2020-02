Watchmen: HBO apre ad un seguito della serie di Damon Lindelof

HBO ha approfittato dell'annuncio del Blu-ray di Watchmen per classificare ufficialmente la serie di Damon Lindelof in vista della prossima edizione degli Emmy. La novità più importante che emerge dal comunicato ufficiale del network, però, è il riferimento al possibile arrivo di un seguito dello show.

"Abbiamo parlato con i produttori e deciso che 'miniserie' fosse la rappresentazione più accurata per lo show e ogni suo possibile futura continuazione" si legge infatti nel comunicato diffuso da HBO (via Comicbook.com).

Chiaramente è ancora presto per parlare di un sequel diretto della serie, che a sua volta è un seguito del celebre fumetto di Alan Moore, ma la dichiarazione rappresenta comunque un'importante apertura da parte del network. In ogni caso la decisione finale spetterà a Lindelof, che nei mesi scorsi non ha negato la possibilità di tornare ancora una volta nel mondo di Watchmen.

Lindelof, in una precedente dichiarazione, aveva però anticipato che un eventuale seguito richiederà diverso tempo: "Contrattualmente parlando non penso uscirà a breve. Non so quali siano le regole in questi casi, ma Regina King sta attualmente dirigendo un film e penso che io cercherò qualcos'altro da fare per il futuro prossimo. Se qualcuno degli attori volesse continuare con un'altra stagione o un film, penso siano liberi di farlo."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel della serie, magari una seconda stagione? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione finale di Watchmen.