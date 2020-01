Watchmen: l'idea di Jeff Bezos sull'orologio del millennio paragonata alla serie HBO

Il New York Times ha condiviso un articolo qualche giorno fa sull'interessante idea di Jeff Bezos, CEO di Amazon, che avrebbe donato 42 milioni di dollari per contribuire a realizzare il 'Millennium Clock', un orologio in funzione per 10.000 anni. Il dispositivo sarebbe ospitato all'interno di una montagna nel ranch di Bezos a Van Horn, in Texas.

Il progetto ovviamente ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo e oltre alle critiche rivolte alla cifra spesa per realizzare questo orologio millenario ci sono stati alcuni riferimenti e paragoni ad uno degli show più amati dell'anno appena trascorso: Watchmen.

La serie ha rivisitato la storia dell'iconico graphic novel, e presenta una sottotrama che coinvolge Lady Trieu (Hong Chau), una trilionaria che inizia a influenzare e sfruttare gli avvenimenti di Tulsa, in Oklahoma.



Tra le varie cose anche la costruzione di un Millennium Clock, una struttura gigantesca e inafferrabile, che avrebbe dovuto dominare l'intera città.

Alla fine il Millennium Clock ha avuto un ruolo sorprendente nel finale di stagione dello show ed è stato usato ed è stato usato come tentativo di assorbire i poteri di John Osterman/Dottor Manhattan. Un confronto piuttosto bizzarro ma sufficiente per creare diverse reazioni e discussioni tra i fan sui social media.

Watchmen è una delle serie preferite da Barack Obama e in futuro potrebbe esserci davvero Robert Redford in persona nel cast di Watchmen, considerando la sua presenza nella narrazione in qualità di presidente.