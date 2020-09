Watchmen: Il regista Stephen Williams parla della puntata dedicata a Hooded Justice

La serie HBO creata da Damon Lindelof è stata un grande successo di pubblico e critica. Mentre aspettiamo notizie su un'eventuale seconda stagione, il cast della serie è impegnato in interviste dedicate a Watchmen: questa volta tocca a Stephen Williams parlare del suo lavoro nello show.

Il regista ha diretto la puntata intitolata "This Extraordinary Being", momento della stagione interamente dedicato al personaggio di Hooded Justice. Ecco cosa ha dichiarato Stephen Williams ai microfoni dei giornalisti di Collider: "Penso che la base della puntata, i temi e le storie dei personaggi che avrei affrontato c'erano già dall'inizio, da quando avevamo iniziato a discutere della trama dei nove episodi. Quando Damon e Cord hanno iniziato a parlarmi di questa episodio, gli scrittori non avevano ancora finito di lavorarci su, ma grazie all'ottimo rapporto che c'è tra me e Damon sono riuscito a fargli capire l'approccio visivo che avrei voluto provare per raccontare la storia di questa puntata. Anche se molti dettagli erano già stati ideati quando avevamo iniziato a parlare della stagione. Alla fine il mio punto di vista e quello che l'episodio doveva raccontare erano compatibili".

Ricordiamo che "This Extraordinary Being" è stata nominata per 8 diverse categorie di Emmy, grazie all'originale metodo con cui è stata raccontata la storia di Hooded Justice. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa intervista a Seth Green di Watchmen.