Watchmen, un'intrigante teoria su Lady Trieu e il Millennium Clock

Se avete visto il quarto episodio di Watchmen intitolato If You Don't Like My Story, Write Your Own, e se poi avete anche letto la nostra recensione, avrete sicuramente già fatto la conoscenza di Lady Trieu, misterioso nuovo personaggio della serie di Damon Lindelof.

Ebbene su Reddit, l'utente waytoomuchcoffee ha partorito un interessante teoria partendo da un dettaglio che nel nostro articolo avevamo già preso in considerazione: è possibile che il Millennium Clock sia una macchina del tempo?

Come avevamo sottolineato nella nostra recensione, nella puntata si scherza in maniera criptica sul fatto che il misterioso marchingegno noto come Millennium Clock abbia la funzione di dire l'ora, ma l'utente Reddit è convinto che potrebbe essere una macchina che non necessariamente permette di viaggiare nel tempo, ma di vederlo in un modo non lineare.

L'indizio principale, ancora una volta già evidenziato nel nostro pezzo il cui link è disponibile all'interno dell'articolo, è il fatto che Lady Trieu avesse fretta di acquistare quella precisa proprietà all'inizio della puntata, come se sapesse già che di lì a poco dal cielo sarebbe caduto un misterioso oggetto, che a contratto immobiliare firmato sarebbe appartenuto a lei.

Intrigante il fatto che, secondo l'utente, i continui riferimenti all'età di Will Reeves (Louis Gossett Jr.), suggeriscono che il personaggio non è davvero così vecchio come si crede, e che la Trieu possa averlo strappato dal passato. Inoltre l'allusione allo "scrivere la propria storia" contenuta nel titolo dell'episodio insieme all'uso della canzone "Time Is On My Side" possano fornire ulteriori indizi in questo senso.

