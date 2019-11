Watchmen, Jean Smart: 'Ho letto il fumetto solo a riprese già iniziate'

Non ha avuto molto tempo per prepararsi al suo ruolo in Watchmen, Jean Smart: l'attrice, reduce dalle fatiche di Legion, ha avuto tempo solo in corso d'opera di documentarsi in maniera più approfondita sul ruolo che è stata chiamata ad interpretare, quello di Silk Spectre.

Ad ammetterlo è stata Smart stessa, che ha raccontato come, in preda alla fretta di doversi preparare al compito nel più breve tempo possibile, si sia inizialmente dovuta accontentare dell'infarinatura fornitale dagli sceneggiatori per poi recuperare in un secondo momento.

"Non ho avuto molto tempo prima di cominciare a girare, quindi non ho avuto neanche il tempo di leggere il libro, ho cominciato a lavorare facendo a modo mio. Poi ho anche incontrato uno degli sceneggiatori che mi ha istruito sul background di Laurie, sulle sue relazioni passate. Quella parte è stata piuttosto intensa, ma il bello di interpretare un personaggio 34 anni dopo la storia originale è che ti dà un sacco di libertà. Ho amato la sceneggiatura e il modo in cui è stata scritta Laurie" ha spiegato Smart, che ha poi specificato che il suo approccio al personaggio non è cambiato dopo aver letto l'opera di Alan Moore.

La storia di Laurie sarà inevitabilmente connessa con quelle degli altri protagonisti storici del romanzo: durante quest'ultimo episodio abbiamo scoperto grazie a lei, ad esempio, cos'abbia riservato la vita a Nite Owl e al Dr. Manhattan.