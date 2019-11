Watchmen, Jeremy Irons definisce 'perfettamente naturale' il comportamento di Ozymandias

Intervistato dai colleghi di IndieWire Jeremy Iron, interprete di Adrian Veidt alias Ozymandias nel sequel televisivo di Watchmen, ha parlato dello sconcertante comportamento del suo personaggio, tra i protagonisti dell'opera originale.

L'attore ha spiegato che il comportamento di Veidt è perfettamente naturale e normale per il personaggio, specialmente per quanto riguarda la scioccante scena dei bambini nel lago, qualcosa che l'attore ha paragonato ad un allevamento di polli.

"Sono molto felici in quella zuppa", ha detto Irons a proposito della scena, che ha disturbato non poco gli spettatori. "Sembrava del tutto naturale. Abbastanza strano, certo, ma la visione che avevo in testa per quella scena era: avete presente quei documentari sugli allevamenti dei polli? Dove tutti i pulcini scendono dal nastro trasportatore e il tipo fa, 'No, Non voglio quello. Quello può andare. Quello è un maschio.' Era quello che avevo in testa per quella scena - è del tutto logico a pensarci. È una scena molto bella."

Adrian Veidt è certamente un personaggio molto eccentrico, e Irons ha colto l'occasione per lodare il lavoro di Damon Lindelof.

"La cosa grandiosa delle sceneggiatura di Damon è che, si, il mio personaggio come tutti gli altri si trovano spesso e volentieri in situazioni straordinarie, ma penso che nessuna di queste situazioni sia così straordinaria da non poter accadere nella vita normale. Penso siano tutte cose che o sono successe in passato a qualcuno, oppure succederanno in futuro a qualcun altro. Non bisogna far altro che accettare queste stranezze come normali."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione del quarto episodio di Watchmen.