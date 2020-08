Watchmen: quale membro dei Minutemen siete in base al vostro segno zodiacale?

Che siate appassionati della graphic novel originale, della serie di Damon Lindelof o del film di Zack Snyder, sarete entrati in contatto in ogni caso con i Minutemen, gli "antenati" dei Watchmen, per cui è giunto il momento di scoprire quale personaggio siete in base al segno zodiacale!

Ariete: Spettro di Seta

Bilancia: Capitan Metropolis

Leone: Il Comico

Toro: Giustizia Mascherata

Cancro: Silhouette

Acquario: Gufo Notturno

Gemelli: Dollar Bill

Pesci: Falena

La carriera dei Minutemen iniziò nel 1939 e terminò dieci anni più tardi, per poi lasciare spazio al noto gruppo di supereroi protagonisti. Capitan Metropolis viene descritto come uno dei membri più attivi del team, il vero frontman. Si lascia intendere che abbia avuto una relazione con Giustizia Mascherata, un massiccio eroe la cui identità viene rivelata solamente nella serie tv. Spettro di Seta era invece una cameriera e ballerina di burlesque e dalla sua turbolenta relazione con Il Comico nascerà una figlia destinata a prendere il suo posto. Gufo Notturno è stato ispirato da Giustizia Mascherata, scriverà un libro di memorie sui Minutemen e passerà il suo costume ad un ammiratore. Dollar Bill e Falena sono invece due personaggi secondari: il primo muore per colpa del suo mantello (rimasto impigliato) e il secondo sprofonda nell'alcolismo e viene rinchiuso in manicomio. Il Comico viene descritto come un personaggio spietato e dalla dubbia moralità. Dato che il nucleo originario era formato soltanto da otto personaggi, ecco un piccolo extra per chi è rimasto escluso:

Capricorno: Rorschach

Vergine: Spettro di Seta 2

Scorpione: Ozymandias

Sagittario: Gufo Notturno 2

Puntavate al Dottor Manhattan? Ci dispiace, un potere così grande spetta solo a lui... Intanto Lindelof ha spiegato la sua scelta di includere epiteti razziali nella serie di Watchmen, dopo aver festeggiato le molte nominations agli Emmy Awards.