Watchmen, una misteriosa entrata in scena nel promo del quarto episodio

HBO ha diffuso in rete un promo ufficiale per il quarto episodio di Watchmen. Intitolato "If You Don't Like My Story, Write Your Own", l'episodio vedrà l'entrata in scena di un nuovo misterioso personaggio.

Come potete vedere nel filmato che trovate in alto, infatti, domenica prossima verrà introdotta la Lady Trieu interpretata da Hong Chau, il cui ruolo sarà in qualche modo legato alla Veidt Enterprises. E a proposito della compagnia fondata da Adrian Veidt, la nuova puntata vedrà Ozymandias (che sembra tutt'altro che morto) alle prese con la faida con il Guardiacaccia che ha alimentato nel corso del terzo episodio.

Dopo un primo contatto brusco, sembra inoltre che Angela (Regina King) e Laurie (Jean Smart) dovranno unirsi almeno momentaneamente per indagare sulla misteriosa morte del capo della polizia di Tulsa.

Lo scorso episodio si è fortemente ricollegato alla graphic novel di Alan Moore di cui rappresenta il seguito, soprattutto per quanto riguarda i suoi protagonisti: oltre all'importante ruolo di Laurie aka Silk Spectre, infatti, sono emersi degli importanti indizi sul destino di Nite Owl e del Dottor Manhattan.

Il quarto episodio della serie andrà in onda su Sky Atlantic il prossimo 11 novembre nella notte tra domenica e lunedì. Leggete la nostra recensione di Watchmen 1x03.