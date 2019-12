Watchmen, quale mistero si cela nel passato di Lady Trieu?

Con Watchmen Damon Lindelof si sta confermando come una delle menti più fini e diaboliche della serialità televisiva: gli episodi 6 e 7 dello show, in particolare, hanno saputo scavare fino a profondità inaspettate nella vita e nel passato di alcuni protagonisti, prendendosi anche il rischio di maneggiare la materia partorita da Alan Moore.

Tramite l'espediente delle pillole Nostalgia, infatti, la serie ci ha dato modo di conoscere fino in fondo un personaggio chiave come Angela, arrivando addirittura ad imbastire tramite i suoi 'ricordi' quella che è una vera e propria origin story presentata nell'episodio 1x06 di Watchmen.

La voglia di indagare nel passato e nelle origini dei personaggi non si ferma però alla sola protagonista: ad essere coinvolta è anche Lady Trieu, che nel settimo episodio scopriamo aver clonato la memoria di sua madre per impiantarla in quella che spaccia come sua figlia, alla quale somministra a piccole dosi le Nostalgia per introdurla alla conoscenza del suo passato.

Proprio su ciò sono partite, veloci come razzi, le speculazioni dei fan: abbiamo infatti appreso delle visioni che le pillole procurano a Bian riguardanti una donna attaccata in un villaggio; la cosa, unita alla natura misteriosa del padre di Lady Trieu e alle tempistiche del ritorno del Dr. Manhattan, ha fatto sì che molti fan arrivassero a pensare che il misterioso padre di Lady Trieu possa essere nientemeno che Il Comico!

Chi ha letto il romanzo di Alan Moore ricorda sicuramente l'episodio in cui Blake uccide senza pietà una donna vietnamita messa incinta proprio dal vigilante mascherato, davanti a un impassibile Dr. Manhattan. Lindelof, però, non è uno che fugge davanti ai rischi: che lo showrunner abbia quindi deciso di rimaneggiare l'opera di Moore al punto da cambiare le sorti della donna, far intervenire Manhattan e quindi salvare madre e figlia?

Certo, si tratta soltanto di teorie, ma davanti ad una serie del genere non ci stupiremmo di nulla! Resta da vedere come i fan di vecchia data prenderebbero un simile stravolgimento… Ma, data la qualità di scrittura dello show HBO, non abbiamo dubbi sul fatto che anche qualcosa del genere possa esser resa in maniera tale da risultare tranquillamente digeribile.