Watchmen ha finalmente mostrato QUELL' evento del fumetto

Damon Lindelof aveva rivelato che la sua serie su Watchmen avrebbe fatto da seguito diretto al fumetto di Alan Moore piuttosto che all'adattamento cinematografico di Zack Snyder, e con il quinto episodio ne è arrivata la conferma definitiva.

Attenzione, seguono spoiler sullo show HBO.

La puntata di Watchmen andata in onda questa notte ha finalmente svelato l'attacco del calamaro gigante a New York avvenuto il 2 novembre del 1985: l'evento effettivamente era già stato anticipato dalla continue "piogge" multidimensionali di calamari dal cielo, ma vedere finalmente su schermo l'enorme alieno tagliato dal film di Snyder si è rivelata una bella sorpresa per gli amanti della graphic novel, soprattuto per come è stato introdotto.

L'arco narrativo dell'episodio, infatti, è stato quasi interamente raccontato dall'interessante punto di vista di Looking Glass (Tim Blake Nelson). Da quando è sopravvissuto all'"onda psichica" rilasciata dall'attacco alieno organizzato dall'Ozymandias di Jeremy Irons, il personaggio ha passato la sua vita a nascondersi dietro la sua maschera ispirata - come ha spiegato lo stesso Lindelof - al cappello di carta stagnola tipico dei complottisti al cinema e in tv.

Voi cosa ne pensate? Siete rimasti soddisfatti dalla sorpresa? Fatecelo nell'area dedicata ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Watchmen 1x04.