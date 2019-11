Watchmen: nasce il podcast ufficiale, condotto da Damon Lindelof e Craig Mazin

C'era tanta attesa intorno a Watchmen e gli ascolti dei primi due episodi sembrano confermarlo. La nuova serie targata HBO è piena di spunti, rimandi all'opera originale e misteri vari, argomenti che verranno discussi dallo showrunner Damon Lindelof nel podcast ufficiale della serie, che verrà lanciato il 3 novembre.

Il podcast consisterà in tre parti in cui Lindelof dialogherà con Craig Mazin, il creatore di Chernobyl. Il primo episodio sarà disponibile subito dopo la messa in onda di She Was Killed By Space Junk, terza puntata dello show, che introdurrà Silk Spectre II (Jean Smart).

L'account ufficiale di Watchmen ha pubblicato un breve teaser, che trovate in calce all'articolo, con tanto di link per registrarsi al podcast e non perdersi gli episodi. Ovviamente è consigliato essere in pari con la serie se non si vogliono ricevere spoiler, dato che verranno discusse anche le varie scelte narrative effettuate.



Leggiamo dunque la sinossi ufficiale del podcast: "Nel corso di tre episodi, il conduttore Craig Mazin parlerà di Watchmen con Damon Lindelof il creatore e produttore esecutivo. Ascolta Mazin e Lindelof che approfondiscono le scelte narrative, esplorano le connessioni dello show con l'innovativa graphic novel e osservano come rispecchi i tempi moderni". Il podcast è prodotto da HBO e Pineapple Street Studios.



In attesa del terzo episodio di Watchmen, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla lettura della contemporaneità da parte di Lindelof nella sua ultima creazione.