Watchmen: al New York Comic-Con continua il mistero sul personaggio di Jeremy Irons

L'annuncio ufficiale dell'ingresso nel cast di Jeremy Irons nella serie HBO, Watchmen, ha di colpo fatto partire le speculazioni sul personaggio che la star avrebbe interpretato nel serial. Per il New York Comic-Con è stato organizzato un panel e nell'immagine promozionale viene confermato il cast e la troupe senza specificare il ruolo di Irons.

Nell'immagine Jeremy Irons viene descritto come 'Probabilmente chi pensi che sia'. Il ruolo di Irons nello show è uno dei segreti principali di questa produzione HBO.

I dubbi dei fan riguardano soprattutto il fatto che Watchmen non sarà proprio un adattamento del materiale creato da Alan Moore e Dave Gibbons, o un sequel di quella trama.

Si tratterà piuttosto di una storia ambientata nel mondo delle graphic novel, che non dovrà necessariamente collegarsi a quella trama.



Dave Gibbons aveva parlato in questi termini del progetto:"Ho parlato con Damon Lindelof e ho letto la sceneggiatura del pilota. Non penso di poter dire troppo, se non che l'approccio di Damon è davvero fresco, eccitante e inaspettato. Non penso che sarà quello che la gente pensa, certamente non era quello che immaginavo fosse. Non vedo l'ora di vederlo sullo schermo. Quello che Damon sta realizzando è molto lontano dai prequel e dai sequel dei fumetti, sebbene molto riverente e fedele al materiale di partenza".

Lindelof aveva chiarito anche la partecipazione di Robert Redford allo show e le motivazioni per le quali ha scelto di realizzare la serie sequel.