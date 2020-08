Watchmen, Nicole Kassell svela nuovi retroscena sulla serie HBO

Nicole Kessell non ha soltanto avuto lo straordinario compito di dirigere il primo episodio di Watchmen di HBO ideata e scritta da Damon Lindelof, perché ha anche dovuto introdurre al mondo una serie su vasta scala che avrebbe raccontato degli eventi dai Moti di Tulsa del 1921 fino a una sconosciuta Luna di Giove.

Ha detto la Kessell in una recente intervista con il Wrap: "È stata una responsabilità enorme. Il successo dello show, in quel momento, è davvero nelle tue mani. Sai di avere una sceneggiatura fantastica ma poi tocca a te capire come lavorarla in chiave cinematografica per renderla spettacolare e non fallire. E sei assolutamente a rischio fallimento, ma è anche la parte esilarante del lavoro".



Il fatto che fosse un sequel diretto dalla mastodontica opera a fumetti di Alan Moore non ha aiutato: "Quando hai degli adulti che indossano costumi da supereroi, devi davvero affinare lo stile visivo e anche trovare il giusto tono, per essere certo di rimanere radicato e non trasformare tutto in uno spettacolo sciocco e assurdo".



E continua: "Quando poi ho letto la sceneggiatura e ho visto che tutto cominciava con un film muto in bianco e nero, ho capito che tutto suggeriva che non sarebbe stato in alcun modo il Watchmen che i fan del fumetto si aspettavano di vedere. Qualcosa di più concettuale. E poi Tulsa nel 1921: era essenziale che sembrasse vero e sincero. Si trattava di una storia reale e il peso di inserirla in un contesto distopico e fittizio aveva un peso enorme".



