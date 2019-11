Watchmen: ci sono nuovi dettagli sul segreto di Judd Crawford

Nel terzo episodio di Watchmen abbiamo assistito alla comparsa di Silk Spectre (Jean Smart), che ora lavora come agente della FBI, ma anche del suo collega Dale Petey ( Dustin Ingram), il quale l'aiuta nelle indagini sull'omicidio di Judd Crawford (Don Johnson), morto portandosi un segreto nella tomba.

Ebbene, sul sito della HBO è presente la Peteypedia (nome preso proprio dal personaggio introdotto questa settimana), ossia una raccolta di documenti classificati e informazioni aggiuntive sull'universo dello show e sulla sua storia. Un documento in particolare, intitolato Four Letters, fornisce alcuni indizi sulla verità che si cela nell'armadio del defunto capo della polizia di Tulsa, che ricordiamo aveva nascosto una tunica da membro del Ku Klux Klan .



Four Letters è una lettera inviata da J. David Keene (il membro del Congresso che ha promosso la legge che ha reso illegali i vigilanti mascherati) a uno sceriffo Crawford. Dato che la missiva risale al 1955, probabilmente si tratta del padre di Judd Crawford. Tra le righe della lettera si può capire che sia Keene che Crawford erano membri del KKK. In più, viene spiegato che Martial Feats of Comanche Horsemanship, il quadro visto nel secondo episodio, sta a simboleggiare una posizione di potere nell'organizzazione di suprematisti bianchi.

Leggiamo infatti nella lettera: "Questo non è un dono da conservare. Si tratta di un simbolo della responsabilità che hai ereditato la notte scorsa. Così come il dipinto mi è stato affidato quando la responsabilità era mia, ora è stato affidato a te. E quando verrà il tempo di passare il testimone al tuo successore, ci aspettiamo che tu gli consegni anche il dipinto e con esso la sua storia".

La presenza del dipinto in casa di Judd Crawford, unito agli abiti trovati da Angela Abar (Regina King), dunque suggeriscono che l'uomo fosse ai piani alti della scala gerarchica del KKK e sarà interessante scoprire come il tutto si incastrerà con le azioni della Settima Cavalleria, così come con le mosse politiche del giovane senatore Joe Keene (James Wolk).



Il terzo episodio di Watchmen ha anche svelato il destino di Nite Owl. In attesa della prossima puntata, in cui ci sarà una misteriosa entrata in scena, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Watchmen 1x03.