Watchmen: ecco il nuovo teaser in vista del New York Comic Con

L'attesa serie di Watchmen targata HBO debutterà sul network americano il prossimo 20 ottobre, ma nel frattempo si presenterà ufficialmente al New York Comic Con dove avrà un panel interamente dedicato.

Per ricordare ai fan di partecipare numerosi all'evento ha diffuso in rete un breve ma suggestivo teaser che ci svela qualche sequenza inedita della serie di Damon Lindelof. Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

Descritta come una moderna reimmaginazione dell'opera di Alan Moore, trasposta su grande schermo da Zack Snyder nel 2009, Watchmen terrà conto degli eventi accaduti nella graphic novel originale e si presenterà come un suo seguito diretto.

Tra i protagonisti dello show troveremo Regina King, il cui personaggio è stato recentemente descritto da Lindelof, insieme a Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, e James Wolk.

Per altre novità su Watchmen dovremo attendere il 4 ottobre, quando HBO porterà la serie al New York Comic Con. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di Watchmen pubblicato durante il Comic-Con di San Diego e alle nostre aspettative sulla serie. Che aspettative avete nei confronti dell'ambiziosa "adattamento" di HBO? Fatecelo sapere nei commenti.