Grazie a Watchmen in Oklahoma si inizierà a studiare il massacro di Tulsa nelle scuole

La CNN riporta che nelle scuole dell'Oklahoma dal prossimo anno si inizieranno a studiare i fatti inerenti al massacro di Tulsa, tragico evento accaduto realmente nel 1921 e usato da Damon Lindelof come impulso per fondamentali passaggi di trama di Watchmen.

Il rapporto della nota emittente televisiva americana riporta alcune dichiarazioni rilasciate da alcuni funzionari dello Stato durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì: una maggiore attenzione a quell'evento storico è stata stimolata proprio dalla serie tv HBO, poiché molti fan statunitensi durante la messa in onda hanno preso d'assalto i social ammettendo di non averne mai sentito parlare prima (alcuni hanno persino pensato che lo spettacolo avesse inventato l'evento per motivi narrativi).

"Ciò che vogliamo garantire con questa iniziativa è che insegneremo ad un livello adeguato quei terribili fatti che fino ad oggi non sono stati tramandati in Oklahoma", ha detto alla folla il sovrintendente di Stato Joy Hofmeister nel corso della conferenza stampa. "Questa è la nostra storia e tutti noi dovremmo conoscerla."

Il sindaco di Tulsa G.T. Bynum ha affermato che la città adesso deve porsi una domanda: "Come possiamo usare questa orribile tragedia per istruire e informare i nostri giovani e fare in modo che nulla del genere accada mai più? Non bisogna limitarsi a credere che queste cose non accadranno mai più perché sono successe cento anni fa, perché è esattamente questo che pensavano quelle persone nella Tulsa del 1921".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione finale di Watchmen e alle recenti dichiarazioni di Damon Lindelof sulla possibilità di vedere una seconda stagione.