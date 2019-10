Watchmen: online un nuovo entusiasmante promo della serie

Vi abbiamo ricordato come vedere in diretta la prima puntata di Watchmen, ora l'emittente televisiva HBO ha condiviso un'ultimo promo dedicato alla serie con protagonista Regina King e che sottolinea il grande successo che l'opera ha avuto nel giudizio della critica.

Come potete vedere nel filmato presente in calce alla notizia, oltre ad una breve anteprima di quella che sarà la trama dello show, sono presenti anche gli entusiasmanti giudizi che le prime puntate hanno ricevuto dagli addetti ai lavori.

Trasporre un'opera famosa e unica come la graphic novel di Alan Moore non è mai un lavoro semplice, soprattutto se è già presente un film, diretto da Zack Snyder, che è riuscito a convincere il pubblico, ma come si legge nelle nostre prime impressioni su Watchmen, scritte dopo aver visto in anteprima sei dei nove episodi che compongono la prima stagione, notiamo come Damon Lindelof sia riuscito a creare una serie sequel che mantiene intatte tutte le caratteristiche dell'opera originale scritta dall'autore inglese e pubblicata per la prima volta nel 1986.

Non rimane quindi che aspettare il 28 ottobre per vedere la prima puntata doppiata in italiano su Sky Atlantic, altrimenti è già disponibile la versione in lingua originale e sottotitolata nel servizio Sky on Demand.