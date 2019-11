Watchmen: è online il promo del quinto episodio, "Little Fear of Lightning"

La serie TV di Watchmen si prepara al giro di boa, e il nuovo adattamento del celebre fumetto DC ha già esplorato diverse inaspettate alternative. La quarta puntata (qui la nostra recensione del quarto episodio di Watchmen) ha infatti visto l'introduzione di nuovi personaggi e di altri oscuri dettagli ai misteri di cui è piena la serie.

Ma se volete avere qualche piccolo indizio su cosa succederà in futuro, HBO ha diffuso il promo del quinto episodio, che si chiamerà "Little Fear of Lightning". Sembra essere un riferimento a un verso di Ventimila Leghe sotto i Mari, di Verne, che recita: "If there were no thunder, men would have little fear of lightning", ossia "Se non ci fosse il tuono, l'uomo avrebbe poca paura del fulmine". È ancora da capire cosa significherà all'interno dello show.

Tutto però sembra far pensare a un episodio incentrato su Ozymandias e sul suo tentativo di fuga dalla tenuta in cui è tenuto in ostaggio. Del personaggio ha parlato di recente anche lo stesso showrunner, Damon Lindelof:

"Adrian Veidt è un personaggio di cui sono ossessionato, ed è stato davvero difficile chiedersi cosa sia successo all'uomo più intelligente del mondo, dopo averlo salvato. Cosa può fare in seguito? E più importante, come fai a fare i conti con la frustrazione di aver salvato il mondo e non poterlo dire a nessuno? Per cui abbiamo pensato di renderlo prigioniero in qualche modo, per far sì che possa avere una situazione da cui tentare di liberarsi."

Che ne pensate delle sue parole? Siete curiosi di scoprire se e come tenterà di uscire da questa situazione il personaggio di Adrian Veidt?