Watchmen: l'orgoglio più grande di Damon Lindelof dopo il finale

Nella notte è andata in onda la nona e ultima puntata di Watchmen, e in attesa di capire se lo show proseguirà o no Damon Lindelof ha parlato di ciò che più lo ha soddisfatto della sua creazione.

"La cosa di cui sono più orgoglioso è la discussione che si sta creando intorno alla serie" ha detto Lindelof durante un'intervista pubblicata da Deadline dopo la messa in onda dell'episodio 'See How The Fly'. "Noi vogliamo semplicemente raccontare questa storia, e il nostro intento andando avanti è sempre più evidente. Perciò tutto questo parlare dello show - anche da parte di chi non è una grande fan - è davvero fantastico."

Da sceneggiatore ambizioso qual è, Lindelof si è poi chiesto se Watchmen avesse espresso tutto il suo potenziale: "Adoro questa serie essendone uno dei creatori, ma devo anche riconoscere che non è tutto ciò che sarebbe potuta essere. In questo momento non saprei dire se avremmo potuto fare di meglio. Noi ce l'abbiamo messa tutta. A volte quando provi un grande swing rischi di mancare la palla, e questo può certamente accadere, ma in questo momento non riesco ancora ad analizzarla con precisione."

E voi siete rimasti soddisfatti dal finale della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Lindelof sulla potenziale seconda stagione di Watchmen e alla recensione di Watchmen 1x08.