Watchmen: ottimo esordio su Rotten Tomatoes per la serie HBO

In attesa di vedere la premiere del 21 ottobre, vediamo come la critica internazionale ha accolto l'attesa serie di Watchmen realizzata da Damon Lindelof per HBO.

Sequel della celebre opera di Alan Moore, Watchmen al momento può contare su un tomatometer del 92% su un totale di 25 recensioni. Come sempre, ricordiamo che l'indice sta a significare il semplice gradimento (Sì/No) e non il voto effettivo delle review.

Buone notizie dunque per quello che è sicuramente uno degli show più attesi di questo autunno, vista anche l'ambizione di mettere in discussione la graphic novel a cui fa riferimento, come potete leggere nelle nostre prime impressioni su Watchmen.

Tra i protagonisti dello show troveremo Regina King insieme a Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II (entrato da poco a far parte del cast di Matrix 4), Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, e James Wolk.

Watchmen debutterà su Sky Atlantic nella notte tra il 20 e il 21 ottobre in contemporanea con l'uscita americana su HBO. Cosa vi aspettate dalla serie di Lindelof? Diteci la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale di Watchmen.