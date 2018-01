Watchmen, Patrick Wilson vorrebbe tornare a vestire i panni di Nite Owl

Sono passati ormai dieci anni dall'uscita nelle sale di, adattamento cinematografico della popolare graphic novel di, masarebbe disposto ad indossare la maschera ancora una volta.

Nel corso di un'intervista con Yahoo Movies, volta a promuovere la pellicola con Liam Neeson The Commuter, Patrick Wilson ha così risposto alla domanda del possibile ritorno di Nite Owl (Gufo Notturno) nella serie TV di Watchmen ordinata da HBO:

"È stata una tale gioia girare quel film, avrei voluto che ci fossero dei seguiti. Mi piacerebbe interpretare ancora una volta Dan e penso di essere anche più adatto per il ruolo adesso, per via dell'età. Sfortunatamente non ci sono state disussioni riguardo ad un mio ritorno e penso che Damon Lindelof voglia rimanere il più possibile estraneo al film, in modo da creare un prodotto del tutto nuovo. Sono un suo grande fan e non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirà a fare".

Nel film del 2009 diretto da Zack Snyder, Stephen McHattie ha interpretato il primo Nite Owl, Hollis Manson, mentre Patrick Wilson ha indossato il costume del secondo Nite Owl, Dan Dreiberg. Quest'ultimo presenta nella versione cartacea alcune analogie con Batman.

Watchmen è una serie di 12 numeri (ormai raccolti da tempo in una singola omnibus) scritta dal leggendario autore di fumetti Alan Moore e illustrata da Dave Gibbons. Nel Settembre dello scorso anno, la HBO ha annunciato che stava andando avanti con un pilot scritto da Lindelof e basato sulla serie a fumetti.

In attesa di ulteriori annunci riguardo allo show, vi ricordiamo che Patrick Wilson tornerà nel mondo dei cinecomics andando a vestire i panni del malvagio Ocean Master in Aquaman, la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 21 dicembre 2018.