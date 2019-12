Watchmen: forse vi siete persi questo incredibile indizio sul Dr. Manhattan

Fin dall'inizio di Watchmen, la presenza (o meglio l'assenza) del Dr. Manhattan ha aleggiato su tutto lo show, ma nell'ultimo episodio andato in onda, An Almost Religious Awe è stato inserito un clamoroso colpo di scena sul fu Jon Osterman. Ebbene, tale rivelazione era stata anticipata da un incredibile indizio.

Se non avete ancora visto l'episodio, attenzione agli spoiler.



Nel corso dell'episodio abbiamo scoperto che l'essere più dio che uomo vive a Tulsa e altri non è che Cal Abar (Yahya Abdul-Mateen II), il marito della protagonista Angela (Regina King). Inoltre, l'uomo non era a conoscenza della sua vera identità.



Questa scelta narrativa, di cui Damon Lindelof ha spiegato la genesi, era stata anticipata dagli stessi autori sotto forma di alcuni indizi. Già nei giorni scorsi, per esempio, un fan aveva ipotizzato che il Dr. Manhattan è sempre stato sulla Terra e aveva portato varie prove a sostegno della sua teoria, che a posteriori è stata indovinata, inclusa l'identità di Cal.

Eppure, nell'elenco mancava quello che forse è l'indizio più particolare: il sex toy blu dalle dimensioni generose che abbiamo visto nelle mani di Laurie Blake (Jean Smart) nel terzo episodio.



Secondo la Peteypedia (ossia una raccolta di documenti classificati e informazioni aggiuntive sull'universo dello show e sulla sua storia), il dildo ispirato alle fattezze del Dr. Manhattan si chiama Excalibur ed è stato creato da Dan Dreiberg, il secondo Nite Owl. Dunque, modificando leggermente il nome, viene fuori Ex-Cal-Abar, come fatto notare dai colleghi di Heroic Hollywood. Cosa ne pensate di questo improbabile indizio?



In attesa di scoprire cosa accadrà nella parte finale dello show, vi rimandiamo alla nostra recensione di Watchmen 1x07.