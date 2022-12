Watchmen, ci sarà un prequel su Giustizia Mascherata? La risposta di Jovan Adepo

Jovan Adepo è una delle star della serie Watchmen, grazie alla quale è stato candidato come miglior attore supporter in una miniserie agli Emmy per il ruolo di Will Reeves/Giustizia Mascherata. Nel corso di un'intervista rilasciata a Comicbook, Adepo ha risposto alla domanda sulla possibilità di un prequel sul suo personaggio.

"Ho sentito che qualcuno l'ha richiesto un paio di volte. Non so se Damon [Lindelof] lo farebbe mai ma è divertente che le persone siano entusiaste di quel personaggio ed è uno di quei preferiti" ha dichiarato Adepo.



Noto anche per il suo ruolo nella serie The Leftovers, Adepo ha recitato anche al cinema in film come Barriere di Denzel Washington e Madre! di Darren Aronofsky e soprattutto l'ultimo film di Damien Chazelle; non perdetevi l'ultimo trailer di Babylon, con protagonisti star del calibro di Margot Robbie, Brad Pitt, Jean Smart, Tobey Maguire e Katherine Waterston.



Il personaggio di Giustizia Mascherata compare nell'episodio 'This Extraordinary Being', in cui Angela Abar (Regina King) ripercorre i ricordi di suo nonno, ovvero Giustizia Mascherata.

"Sapevamo che l'episodio cruciale di questa stagione sarebbe stato quello in cui avremmo rivelato l'origine di Giustizia Mascherata, perché in un certo senso sblocca tutto ciò di cui trattava la stagione" aveva dichiarato Damon Lindelof sul personaggio.

Ci sarà davvero un prequel su Giustizia Mascherata?



