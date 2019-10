Watchmen: Regina King su un suo coinvolgimento anche nella seconda stagione

Nel corso di un'intervista concessa a Digital Spy, Regina King ha potuto parlare del suo coinvolgimento nella serie Watchmen per la HBO e se sarebbe disposta a tornare in un eventuale seconda stagione dello show.

Con l'eventuale rinnovo che, visti gli ascolti più che positivi della premiere, non dovrebbe tardare ad arrivare anche per una seconda stagione, l'attrice si è pronunciata più che favorevole a un ritorno: "Oh Dio, vorrei far parte di tutto quello su cui lavorerà Damon Lindelof, perché so bene che ci si dedicherà anima e corpo, che sia Watchmen oppure qualcos'altro. Non so se Damon abbia già iniziato a lavorarci o dove proseguirà. Stiamo tutti aspettando di vedere dove ci porterà tutto questo e come sarà ricevuta la serie. Partiremo da questo. Ma comunque sì, se dovesse esserci una seconda stagione, non mi importa dove gireremo, adorerei farne parte in ogni caso".

Lindelof stesso non ha potuto fornire delle certezze in merito a un'eventuale seconda stagione prodotta per la HBO, in quanto lo scrittore e produttore non sa ancora se la produrrà di persona. Il timone a questo punto potrebbe essere dato in eredità a qualcun'altro, o almeno così si augurerebbe Lindelof: "Non è la mia storia capito? Me ne sono appropriato. Quindi l'idea che qualcun altro arrivi e faccia una seconda stagione di Watchmen mi entusiasma molto. Sarei in prima fila a guardarla. Questi nove episodi sono tutto quello che ho da dire al momento su Watchmen, credo che si ripartirà da lì". L'intervista continua con il reporter che chiede allo showrunner chi vorrebbe vedere al suo posto eventualmente per il prosieguo della storia, la risposto è subito pronta: "Ryan Coogler".

Così mentre aspettiamo di conoscere quale sarà il futuro dello show con protagonista Regina King vi lasciamo con la nostra recensione della premiere di Watchmen, andata in onda lunedì scorso su Sky Atlantic e disponibile in streaming su Sky Go e Now TV.