Watchmen, Regina King scherza sul finale: 'Io ci sono caduta in quella piscina!'

Parlando con EOnline per la promozione dell'edizione home-video del Watchmen di Damon Lindelof, acclamata serie HBO tratta dall'opera a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, la protagonista Regina King ha svelato cosa pensa a proposito del celebre finale.

Come di certo chi ha visto la serie già saprà, il sequel di Watchmen si è concluso con un grande cliffhanger: Angela/Sister Night ha perso suo marito, Cal/Dr. Manhattan (interpretato da Yahya Abdul-Mateen II), ma è riuscita a salvare la situazione; inoltre, proprio nell'ultima scena ha scoperto che l'essere divino che era stato suo marito le ha donato i suoi incredibili poteri ... o forse no?

La protagonista infatti prova a camminare sull'acqua dopo aver ingerito l'uovo lasciato da Cal, ma la serie stacca sui titoli di coda prima che il suo piede possa toccare la superficie della piscina, lasciando gli spettatori con un dubbio. "È divertente la diatriba, perché io in quella piscina ci sono caduta eccome!" ha scherzato la King. "Ma, scherzi a parte: ho sempre pensato alla serie come la più grande storia d'amore possibile. E, come una persona innamorata delle storie d'amore, in un certo senso desidero vederlo trionfare sempre. Mentre interpretavo Angela, quando mi sono ritrovata a guardare quell'uovo pensavo non tanto all'opportunità di ereditare i poteri di un Dio, quanto alla possibilità di avere un altro momento con l'uomo che amavo. O una vita intera, chissà."

