Watchmen, Regina King sul messaggio profetico della serie: 'È arrivata al momento giusto'

L'aspetto profetico di Watchmen ha sorpreso lo stesso ideatore Damon Lindelof, e anche la protagonista Regina King ha voluto dire la sua sui temi trattati.

La serie è infatti basata sulla discriminazione razziale e sugli scontri tra forze dell'ordine e cittadini di colore, sui giochi di potere tessuti nell'ombra e sull'ottusità dei suprematisti bianchi, il tutto condito alla perfezione con gli elementi tipici legati ai controversi Watchmen:

"Ci sono persone che l'hanno guardata solo durante la pandemia, dopo i fatti di George Floyd e di Breonna Taylor, e sono diventati più consapevoli della brutalità e delle violenze perpetrate nei confronti degli afro-americani dalla polizia. La stanno guardando attraverso delle lenti diverse e si stupiscono dicendo 'Non riesco a credere che sia arrivata al momento giusto'... è quasi come se fosse uno studio antropologico, in un certo senso", ha dichiarato l'interprete di Angela Abar (aka Sister Night) a Deadline.

In effetti è come se fosse stata pensata proprio per rappresentare e per rendere giustizia a quegli sconvolgenti eventi di maggio 2020, quando invece la serie è stata ultimata ad ottobre 2019, sintomo che la situazione in America è tesa da anni ed anni. Anche il collega Yahya Abdul Mateen è orgoglioso della serie: l'interprete di Cal è lieto che così tante persone abbiano riconosciuto gli eventi di Tulsa del 1921 come una vera e propria strage a sfondo razziale e che in molti siano ora più consapevoli delle storture presenti nella società occidentale.

Nonostante il coraggio mostrato dagli autori, inizialmente Lindelof non sapeva se includere insulti razzisti, ma dopo una discussione ha preso la sua decisione.