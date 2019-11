Watchmen: Regina King sul personaggio di Sister Knight e lavorare con Damon Lindelof

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Regina King ha potuto parlare ampiamente del personaggio di Sister Knight interpretato nel corso della prima stagione di Watchmen, attualmente trasmessa da HBO.

L'attrice, che ha una parte da assoluta protagonista in questa prima stagione dello show ispirato al graphic novel di Alan Moore, ha parlato del suo approccio al personaggio e a quanto ha apportato personalmente rispetto a quello che era scritto nero su bianco sulla sceneggiatura, così come anche l'importanza del costume di scena: "Ne abbiamo passate parecchie, ci sono stati numerosi passaggi da attraversare. Così come c'erano anche diverse versioni del costume. Sharen Davis, la designer del costume nell'episodio pilota, mi ha fatto provare diverse modalità del costume prima di decidere quella con cui mi trovavo più a mio agio. Damon [Lindelof] era naturalmente coinvolto in tutte queste possibili scelte e mentre eravamo nel pieno delle riprese la costumista è diventata Meghan Kasperlik, che si è occupata del resto della stagione. Tutte le scoperte che abbiamo fatto da lì in avanti sono state utili, come ad esempio il fatto che in alcune scene d'azione il costume non funzionasse al meglio. Probabilmente abbiamo fatto cambiamenti significativi al costume almeno fino al quarto episodio".

Parlando del suo approccio attoriale alla parte, la King ha continuato: "Sicuramente è stato affascinante cercare di capire il senso delle scelte compiute da Angela e provare a rielaborarle. Devi cercare di renderle credibile perché è pur sempre un essere umano quello che stai interpretando e i suoi occhi sono come una finestra sullo show per lo spettatore. Devi rendere questo personaggio abbastanza interessante affinché il pubblico ti segua ovunque tu vada. Quando ho letto per la prima volta il pilot, mi è sembrata la perfetta rappresentazione di ogni essere umano. Tutti noi indossiamo delle maschere e ce le scambiamo pure, continuamente, per adattarci o proteggerci. In definitiva mostriamo diverse versioni di noi stessi. Solo nell'episodio pilota vediamo tre versioni di lei, un comportamento che abbiamo tutti".

Watchmen è trasmesso settimanalmente su HBO e la prossima domenica andrà in onda il quinto episodio intitolato Little Fear of Lightning e diretto da Steph Green. Su queste pagine potete recuperare la recensione del quarto episodio.