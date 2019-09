Watchmen: Regina King è Sister Night nel nuovo poster ufficiale

Tic Toc Tic Toc. È giunta l'ora... Di dare un'occhiata all'ultimo poster ufficiale della nuova serie tv targata HBO, Watchmen, con Regina King nei panni di Sister Night.

Sincronizzate gli orologi, perchè dal 20 ottobre su HBO (In Italia sarà Sky Atlantic a trasmettere la serie, anche se non è ancora chiaro con quali modalità) arriverà la serie dal sapore di sequel Watchmen, ambientata nel mondo ideato da Alan Moore e Dave Gibbons, confezionata per il piccolo schermo da Damon Lindelof (Lost, World War Z).

E nel nuovo poster promozionale dello show diffuso dal network, ad essere in primo piano è il personaggio di Regina King, Sister Night, di cui avevamo avuto una preview in uno dei trailer usciti nelle scorse settimane.

E con alle spalle l'iconico orologio giallo, la Sister Night del poster ci annuncia la venuta della fatidica ora.

Watchmen è ambientato in una realtà alternativa in cui i supereroi sono stati giudicati dei fuorilegge. Robert Redford è il Presidente degli Stati Uniti da 28 anni, i poliziotti indossano delle maschere per proteggere la propria identità, e il paese non è mai stato così diviso.

"Indosso una maschera per proteggermi" aveva affermato il personaggio della King nel trailer.

"Sì, dal dolore" le avevano risposto, con un'osservazione piuttosto arguta.