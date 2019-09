Watchmen: Regina King sognava il ruolo da supereroe dai tempi de L'incredibile Hulk

HBO è riuscita a concretizzare una delle serie più attese dai fan, e annunciata da Zack Snyder tempo fa, ovvero Watchmen. Regina King è una delle star che farà parte del cast dello show e nel corso di un'intervista a Vulture ha parlato del suo sogno di partecipare un giorno in un ruolo da supereroe. Sogno che si sta concretizzando.

Regina King ha spiegato che quest'aspirazione risale all'epoca della serie tv L'incredibile Hulk, interpretata da Lou Ferrigno.

"Volevo diventare un supereroe da L'incredibile Hulk" ha spiegato nell'intervista l'attrice "Indosso quel costume, le spalle vanno indietro e sono nel mood 'dov'è la mia musica a tema'?".

I fan nutrono al momento ancora un certo scetticismo ma lo showrunner Damon Lindelof non ha timore del responso dei fan.



"Non sto creando un mondo, sto aggiungendo qualcosa ad un mondo già creato. Tutto ciò che posso fare è rimanere fedele allo spirito di Watchmen e pregare che tutto funzioni. Devo tutto a Watchmen ed è un onore avere ufficialmente la responsabilità di 'pagare' tutto quel debito".

Lindelof ha spiegato che la storia sarà quasi un sequel e che la serie si svolgerà dopo gli eventi della serie a fumetti originale.

"Tutto ciò che è accaduto in quel romanzo è canonico. Non possiamo replicarne lo splendore ma possiamo onorarlo provando a fare qualcosa di originale. Dire che sono stato ispirato è un eufemismo, Watchmen ha infranto ogni regola del genere e ne ha inventato uno completamente nuovo".

HBO ha confermato la data d'uscita della serie per il 20 ottobre prossimo e nei giorni scorsi aveva parlato di ulteriori dettagli dello show tratto dal genio di Alan Moore.