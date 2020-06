Watchmen, Regina King sulla stagione 2: 'Tornerò insieme a Damon Lindelof'

Nel promuovere l'uscita dell'edizione home-video di Watchmen di Damon Lindelof, la protagonista Regina King ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni sul futuro della serie.

Lindelof ha dichiarato che sarebbe aperto ad una trasformazione di Watchmen da mini-serie a serie antologica, anche se non ha dei piani concreti per tornare per un'ipotetica seconda stagione. Tuttavia, la King sarebbe disposta a lavorare di nuovo al suo fianco.

"Sarei disposta a riprendere la parte se Damon fosse coinvolto in qualche modo, perché so che se ne prenderebbe molta cura. Sento che, quando crei delle storie tue partendo da un'opera che esiste già, è molto importante trovare un modo per raccontare la tua storia, capire cosa vuoi raccontare e usare quel contesto per raccontarlo. Ma, allo stesso tempo, rispettare e onorare il lavoro originale senza farti odiare dai fan. E penso che lui sia riuscito in questa missione impossibile. Quindi, devo credere che se dovesse tornare, otterrebbe lo stesso successo. Quindi se anche Sister Night dovesse esserci solo per due episodi, e lui mi chiedesse di tornare, credo che sarebbe la cosa giusta da fare."

Il set Blu-ray/DVD di Watchmen includerà tutti e nove gli episodi e una serie di funzioni speciali dietro le quinte, tra cui "Hooded Justice", "The Colossal King" e molti altri. Per altri approfondenti recuperate la recensione finale di Watchmen.