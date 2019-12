Watchmen sta facendo registrare ottimi ascolti, con una media di 7 milioni di spettatori

Dopo l'ottimo debutto di Watchmen, un nuovo report di Variety ci aiuta a inquadrare meglio il successo dell'ultima creazione di Damon Lindelof. Fino a ora, infatti, la serie ha mantenuto una media di 7.1 milioni di spettatori.

La cifra include sia gli spettatori della trasmissione tradizionale sul canale via cavo, sia coloro che hanno recuperato le puntate tramite HBO Go e HBO Now o con le repliche su HBO 2.

Così, Watchmen non è stato solo il miglior debutto dell'anno su un canale via cavo, ma anche lo show più popolare del 2019 (superando His Dark Materials) e quello più visto dai tempi di Big Little Lies.



L'incredibile media di spettatori di Game of Thrones è ben lontana, ma questi sono numeri difficilmente replicabili e Watchmen si sta comportando benissimo nell'epoca della peak tv, (termine usato per descrivere l'attuale sovrabbondanza di serie tv).

Nello specifico, il settimo episodio, An Almost Religious Awe, ha registrato 779.000 spettatori durante la messa in onda. La cosa sorprendente, inoltre, è che si tratta di numeri leggermente inferiori a quelli della première, che ha avuto 799.000 spettatori, segno che la serie è riuscita a catturare l'attenzione del pubblico.



Questi dati, inoltre, dimostrano i cambiamenti nelle abitudini di fruizione degli show, ma anche l'importanza del passaparola. Nel caso dell'episodio pilota, per esempio, i ratings hanno costituito soltanto il 10% degli spettatori totali. Se sommiamo tutte le modalità di fruizione, infatti, si arriva a ben 9.6 milioni di persone che hanno guardato l'episodio.



