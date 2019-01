Watchmen: Rorschach e Ozymandias nel filmato promozionale della serie HBO

In un promo ufficiale per la programmazione del 2019,HBO ha mostrato le prime immagini di Watchmen, serie televisiva creata e scritta da Damon Lindelof e basata sul leggendario fumetto di Alan Moore.

Nel video integrale pubblicato dal network è possibile vedere Jeremy Irons nei panni di Adrian Veidt/Ozymandias, mentre la pagina ufficiale di Instagram della serie ha ricondiviso un breve filmato focalizzato su Rorschach.

Trovate entrambi i video in calce all'articolo.

La serie sarà nella sua generalità un sequel, ma dalle foto dal set e altre dichiarazioni è quasi certo conterrà flashback del passato dedicati agli eroi ormai caduti o ritiratisi, con l'aggiunta di una sorta di documentario all'interno incentrato invece sulla figura di Hooded Justice.

Lo stesso Damon Lindelof, in precedenza, ha affermato: "Per spiegare il mio approccio alla serie tv, potrei paragonare il fumetto originale al Vecchio Testamento, e la mia storia al Nuovo Testamento. Quando è stato scritto il secondo, non ha cancellato gli eventi del primo. La Creazione, Il Giardino dell'Eden, Abramo e Isacco, Il Diluvio Universale, quelle erano cose già accadute dalle quali il Nuovo Testamento parte per poter narrare altre storie."

Watchmen vede nel cast anche Tim Blake Nelson, Jeremy Irons, Don Johnson e Regina King, per un'uscita prevista nel corso del 2019.