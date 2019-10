Watchmen: che ruolo ha Doctor Manhattan nella serie HBO?

Da quando è stata annunciata la nuova serie TV di Watchmen su HBO (e in Italia Sky Atlantic), una delle domande più ricorrenti riguardava il coinvolgimento di Doctor Manhattan. Visto che gli eventi narrati nel fumetto e nel film sono confermati, in molti ci si sono chiesti cosa avesse fatto in seguito il personaggio.

Ora che la prima puntata è finalmente andata in onda, abbiamo avuto la nostra risposta. Naturalmente si tratta di spoiler per tutti quelli che ancora non hanno visto il primo episodio dello show, per cui valutate liberamente se proseguire o meno nella lettura.

All'inizio della serie infatti, Doctor Manhattan sta ancora ripensando agli ultimi eventi, ma nello show non sembra che avrà un vero e proprio ruolo. Durante un notiziario infatti, si apprende che è rimasto su Marte in un esilio autoimposto, e le immagini del satellite lo mostrano costruire strutture e poi distruggerle con facilità.

Dunque sì, Doctor Manhattan appare nella nuova serie di Watchmen, ma non è coinvolto negli eventi di quest'ultima, mentre preferisce vivere isolato dal resto dell'umanità. Lo showrunner Damon Lindelof ne ha parlato durante una recente intervista:

"Ho inziato a pensare che il punto più interessante di Watchmen potesse esssere il bisogno delle autorità di maskerarsi. In Watchmen nessuno ha superpoteri, l'unico è Doctor Manhattan, e non si trova sul pianeta in questo momento. Per cui non ho voluto esaminare a fondo il mito dei supereroi, perché tutti i personaggi in Watchmen sono solo esseri umani che si travestono. Sarebbe più interessante porso domande psicologiche, sul perché si travestono, perché nascondere le loro identità sarebbe una buona idea, e ci sono diversi temi da esplorare quando la tua maschera allo stesso tempo ti nasconde e ti mostra, perché alla fine la maschera è solo un riflesso di sè stessi".

Vi trovate d'accordo con le sue parole?

Nel frattempo, Watchmen ha esordito alla grande su Rotten Tomatoes. Se non sapeste come seguire la serie, vi spieghiamo come guardare Watchmen in TV e in streaming.