Watchmen: uno script originale autografato in vendita su eBay per beneficenza

Watchmen è senza dubbio una delle serie più popolari in questo momento su HBO, e proprio nella notte italiana è stato trasmesso un nuovo episodio della prima stagione dello show. Ma oltre ad essere un prodotto davvero interessante, oggi si è rivelato anche qualcosa di più.

Grazie a una bella iniziativa degli autori infatti, una delle attrici dello show, Regina King, ha annunciato su Twitter la messa in vendita per beneficenza di uno degli script originali autografati della serie, su eBay. I ricavati verranno devoluti ai veterani, dato che l'iniziativa arriva proprio oggi, 11 Novembre, quando negli Stati Uniti si festeggia il Veteran's Day.

Nella descrizione del post si legge: "State offrendo per uno script autentico autografato della nuova serie hit di HBO, Watchmen. Ambientata in una storia alternativa dove i vigilanti mascherati sono trattati alla stregua di criminali, Watchmen fonde la nostalgia dello straordinario graphic novel originale omonimo, cercando di crearsi un nuovo territorio. Adesso potete ottenere un pezzo della loro storia. Un certificato di autenticità per questo oggetto sarà offerto da Homes For Our Troops".

Che ne pensate di questa iniziativa?