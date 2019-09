Watchmen: secondo Damon Lindelof la serie è più un sequel che un reboot

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Damon Lindelof è sceso più nel dettaglio su quello che gli spettatori dovrebbero aspettarsi dalla nuova serie di Watchmen di cui è creatore e produttore esecutivo.

Lindelof ha spiegato innanzitutto che gli spettatori dovranno aspettarsi più un sequel che un reboot del materiale originale concepito da Alan Moore e di non essere preoccupato delle eventuali critiche perché, a detta sua, ci saranno sempre quelle persone non favorevoli all'idea di espandere qualcosa che è già scolpito nella loro mente, come il mondo di Watchmen appunto.

"La serie Watchmen sicuramente sarebbe da considerare come sequel in quanto non si adatta pienamente alla parola reboot. Noi consideriamo i 12 numeri originali come canone. Come quello che è già successo. Non abbiamo rivisitato nulla della storia, ma ci siamo mossi negli spazi lasciati vuoti e trovato nuove storie da aggiungere. Volevamo tuttavia essere sicuri che il nostro primo episodio sembrasse l'inizio di una nuova storia più che la continuazione di un'altra, che è poi la definizione di sequel".

Ricordiamo che Jeremy Irons vestirà i panni di Adrian Veidt, conosciuto anche come Ozymandias, personaggio creato da Alan Moore. Nell'ultimo trailer ufficiale di Watchmen ai fan non è sfuggito un dettaglio particolare del costume del personaggio.

Negli Stati Uniti lo show debutterà su HBO il prossimo 20 ottobre, mentre non è ancora chiaro se Sky Atlantic deciderà di pubblicare gli episodi in una modalità simile a quella adoperata con Game of Thrones - in contemporanea onda durante la notte con sottotitoli in italiano - o se arriveranno più avanti.