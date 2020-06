Watchmen, la serie continua ad avere una grande risonanza mediatica. Ecco perchè

Watchmen è una miniserie televisiva creata da Damon Lindelof e ispirata agli omonimi fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Si tratta certamente di un'opera complessa visti i temi trattati che però ha saputo conquistare pubblico e critica e far conoscere al mondo un evento storico spesso taciuto come la strage di Tulsa.

Per tale ragione continua ad avere in questo periodo una grandissima risonanza mediatica come raccontato proprio dallo stesso Lindelof. Lo sceneggiatore e produttore televisivo statunitense ha tentato di distaccarsi da quello che è stato il film di Zack Snyder del 2009, provando ad allargare l'universo di Watchmen, trattando la complessa situazione americana odierna.

La serie che è divenuta un simbolo del Black Lives Matter, così come la sua protagonista, il premio Oscar Regina King, si apre appunto con la violenta strage di Tulsa, di cui Lindelof è causalmete venuto a conoscenza attraverso la lettura sulla rivista The Atlantic come ha riferito:

“Ero così colpito da ciò che era accaduto, ma ancora di più dal fatto che era stato nascosto. La mia ossessione per il massacro di Tulsa del 1921 si è poi imbattuata nel treno della HBO e di Warner Bros. Così ho scelto di spostare la storia in Oklahoma e di parlare del massacro del 21 come di una storia che ha dato origine di alcuni supereroi. Perché le storie sull'origine dei supereroi riguardano le decostruzioni di un mondo, che si tratti di Krypton o della morte dei genitori di Bruce Wayne o dello zio Ben in Spider-Man o della perdita del padre di Black Panther in Wakanda. Tulsa sembrava quasi un ebvento mitico, anche se si tratta di storia vera. Solo Watchmen può combinare un evento del mondo reale con un pezzo di genere immaginario".

Vista l'importanza di questo argomento da sempre sottaciuto, LeBron James vorrebbe realizzare un documentario sulla strage di Tulsa.