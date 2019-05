Watchmen: la serie HBO si mostra con il primo teaser trailer ufficiale!

Dopo i piccoli e suggestivi teaser di Watchmen pubblicati il mese scorso, HBO ha finalmente diffuso in rete il primo teaser trailer ufficiale della serie creata da Damon Lindelof (Lost).

Il filmato, che come sempre potete trovare all'interno della notizia, si apre con un gruppo di uomini che indossano l'iconica maschera di Rorschach e gioca sulla tensione creata dal "Tic Toc" che domina tutto il teaser. La ciliegia sulla torta è poi l'annuncio del periodo di uscita: la serie debutterà su HBO questo autunno.

Watchmen è descritto come una moderna reimmaginazione della celebre graphic novel di Alan Moore. Lo show vedrà nel cast la recente premio Oscar Regina King insieme a Don Johnson, Jeremy Irons, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II, Louis Gossett Jr.

Per spiegare le differenze tra l'opera originale e la serie tv, Lindelof in passato ha paragonato la graphic novel al Vecchio Testamento e il suo progetto al Nuovo Testamento. A quanto pare lo show terrà conto degli eventi già accaduti nel fumetto e si porrà come un seguito originale.

Secondo voi riuscirà Watchmen a prendere il posto di Game of Thrones e diventare il nuovo show di punta del network (senza ovviamente dimenticare Westworld)? Come sempre fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto