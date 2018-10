Watchmen: la serie sarà 'ciò di cui i fan hanno bisogno, non quello che vogliono che sia!'

In passato come sapete, Damon Lindelof ha chiarito che non aveva alcun desiderio di adattare Watchmen per la televisione; ora è venuto fuori che invece ha intenzione di remixarlo e i fan sono confusi su cosa questo voglia dire.

Presumibilmente, non si collegherà a Doomsday Clock in alcun modo e, dal momento che HBO ha ordinato la serie, speriamo di poter presto leggere dettagli ufficiali. Per ora, l'artista di Watchmen Dave Gibbons ha fatto un po' di luce su ciò che dovremmo aspettarci e afferma che la visione di Lindelof per il progetto è "eccitante, divertente e assolutamente degna di essere sviluppata."

Deadline ci spiega che il piano è per la serie "sovvertire l'idea di base di cosa significhi essere un supereroe", aggiungendo che mentre Gibbons crede che ai fan dei comics originali piacerà lo show, al contempo dovranno abbassare un po' le loro aspettative. Infatti dice che questo show potrebbe finire per essere "ciò di cui i fan hanno bisogno, non quello che vogliono".

Criptico... Che ne pensate?

Il cast di Watchmen è composto da Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, Adelynn Spoon, Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher e Sara Vickers.