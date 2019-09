Watchmen, la Settima Cavalleria sul piede di guerra nel nuovo trailer

L'America ha bisogno dell'aiuto di Regina King (Sister Night) per fermare la Settima Cavalleria nel nuovo trailer di Watchmen, andato in onda durante la cerimonia degli Emmy Awards e da poco diffuso online.

Sulle note di Running Scared di Roy Orbison parte alla carica la Settima Cavalleria, l'organizzazione terroristica che sta creando scompiglio, morte e agonia nell'America di Watchmen targata HBO.

Ma la Cavalleria non è certo l'unica cosa che vediamo nel trailer ricco d'azione della serie sequel dell'opera di Alan Moore e Dave Gibbons ideata da Damon Lindelof.

Maschere, costumi, orologi, alberi luminosi, Jeremy Irons in sella a un cavallo bianco, Regina King divisa tra la "normalità" e Sister Night... Questo e molto altro ci aspetta al debutto dello show il 20 ottobre, che qui in Italia potremo vedere su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti.

A quanto pare, come anticipato anche dalle featurette e da ciò che abbiamo appreso finora sulla serie, Watchmen ci porterà a riflettere, così come faceva il materiale base, e come sempre più spesso sta accadendo ultimamente con i prodotti audiovisivi, sul labile confine che si delinea tra il bene e il male, tra la giustizia e la vendetta, tra gli atti eroici e quelli che intendono creare solo caos e dolore.

Ma per vedere come ci verrà presentato tutto ciò, non resta che attendere l'arrivo della serie.