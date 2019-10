Watchmen: la sinossi dello show anticipa il mistero della prima stagione

Manca poco più di una settimana alla première di Watchmen, serie tv basata sui fumetti della DC Comics e targata HBO, destinata a ricontestualizzare il graphic novel in una maniera completamente nuova. Diversi dettagli sono ancora misteriosi ma una sinossi appena pubblicata sembra far luce su quello che i fan possono aspettarsi.

HBO ha pubblicato i primi dettagli della trama intorno alla première, intitolata 'It's Summer and I'm Running Out of Ice'.

La sinossi racconta che 'In un'America alternativa dove la polizia nasconde la propria identità dietro le maschere per proteggersi da un'organizzazione terroristica, la detective Angela Abar (Regina King) indaga sul tentato omicidio di un collega, sotto la guida dell'amico Judd Crawford (Don Johnson). Nel frattempo il Lord of a Country Estate (Jeremy Irons) riceve un regalo d'anniversario dai suoi fedeli servitori. Scritto da Damon Lindelof e diretto da Nicole Kassell'.



Watchmen sarà una sorta di sequel della trama originale DC, scritta da Alan Moore e Dave Gibbons, espandendo al contempo il materiale a disposizione in territori sconosciuti.

"Damon Lindelof ha un approccio molto specifico a quel materiale" ha spiegato lo scenografo Mark Worthington "Non posso dirti quale sia questo approccio ma posso dirti che siamo guidati più da quello che da qualsiasi altra cosa".

Le prime reazioni su Watchmen pare siano estremamente positive e lo stesso Damon Lindelof ha spiegato che la serie sarà auto-conclusiva in una stagione.