Watchmen: grande successo agli Emmy, insieme a The Mandalorian e Star Trek Picard

Dopo il successo di Watchmen agli TCA Awards, l'opera di Damon Lindelof è protagonista anche delle premiazioni degli Emmy, diventando una delle più apprezzate dalla giuria, insieme ad opere quali Star Trek Picard e The Mandalorian.

La serie prodotta da HBO infatti è riuscita ad aggiudicarsi quattro diversi Emmy, nelle seguenti categorie:

Miglior mixaggio dell'audio

Migliori costumi di una serie fantasy/Sci-Fi

Miglior cinematografia

Miglior montaggio di una serie

Oltre a Watchmen, sono stati premiati anche altre serie TV, quale per esempio Star Trek: Picard, che ha vinto un premio per il make up e gli effetti visti nel corso della prima stagione dello show disponibili su Amazon Prime Video. Anche The Mandalorian ha riscosso un notevole successo, essendo stata premiata nelle categorie "Miglior Production Design", "Miglior cinematografia di una serie da mezz'ora", "Miglior editing sonoro", "Migliori effetti speciali" e "Miglior mixaggio di una serie da mezz'ora".

Continua quindi il grande successo dell'opera che ci ha raccontato le vicende di Angela Abar, personaggio interpretato da Regina King, nonostante questo, per ora non è ancora stata annunciata la seconda stagione, richiesta a gran voce da tutti i fan del fumetto di Alan Moore. Infine vi segnaliamo questa interessante intervista a Damon Lindelof di Watchmen, in cui discute del finale dello show insieme a Yahya Abdul-Mateen.