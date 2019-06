Watchmen: un teaser rivela Looking Glass, il vigilante interpretato da Tim Blake Nelson

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Watchmen, la serie HBO creata e scritta da Damon Lindelof è rimasta per lo più in silenzio ... almeno fino a qualche minuto fa, quando sull'account ufficiale Instagram sono comparsi dei teaser che hanno introdotto un nuovo personaggio.

Non c'è la conferma ufficiale a causa dei filmati volutamente criptici - ai quali, ovviamente, non è stata aggiunta alcuna didascalia a corredo - ma ci sentiamo di suggerire che il vigilante mostrato altri non è che Looking Glass, un nuovo personaggio che come sappiamo è interpretato da Tim Blake Nelson.

Il personaggio di Nelson in passato è stato descritto come "un poliziotto di bell'aspetto", un "nativo dell'Oklahoma" e un "asso negli interrogatori e nella scienzia comportamentale" che potrebbe anche essere un sociopatico e, come puoi vedere nei due teaser qui sotto, quando si traveste lo fa con una maschera inquietante nella quale la vittima si può specchiare.

"Il nome del mio personaggio è Looking Glass, ed è un personaggio davvero interessante e intrigante", aveva detto Nelson qualche mese fa all'Empire Film Podcast. "Non lo capisco completamente, e questo è intenzionale. Damon Lindelof conosce fatti sul tuo personaggio molto meglio di te, e in questo modo devo imparare a scoprirlo mentre inizio a viverlo. Un po' come modellare l'argilla."

Nelson ha anche lodato il lavoro dello sceneggiatore, azzardando l'ipotesi che Alan Moore, solitamente restio agli adattamenti delle sue opere, apprezzerebbe: "Damon Lindelof sta facendo qualcosa che penso che Alan Moore apprezzerà davvero, in pratica sta trattando il romanzo di Watchmen come un libro di storia, e sta immaginando il mondo creato dai Watchmen anni dopo quegli eventi storici. Lo sta usando come una sorta di prisma attraverso cui esaminare un sacco di questioni che attualmente si stanno agitando sulla superficie della cultura e della politica americana."

Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo all'Everycult su Watchmen di Zack Snyder e ad una summa di tutto ciò che sappiamo sulla serie tv di Watchmen.